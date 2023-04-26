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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مترو الأنفاق: عودة الخدمة بشكل طبيعي بمحطة حلوان وانتظام الحركة بالخط الأول

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن عودة وانتظام حركة القطارات مترو الأنفاق  بمحطة حلوان ومحطات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان ، وذلك بعد حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات أثناء قيام أول قطار إستكشاف بدون ركاب من محطة حلوان فى إتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول الأمر الذى أدى إلى توقف حركة القطارات و تشغيل الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط فى الاتجاهين بشكل طبيعى ، وتشغيل سكة واحدة فقط للاتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان لتصبح محطة عين حلوان هى المحطة الإنتهائية للخط الأول بشكل مؤقت حتى تم إصلاح العطل و تشغيل محطة حلوان بشكل طبيعي .

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أن القطار كان خاليا تماما من الركاب، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على قدم وساق حتى تم إصلاحه وعودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي فى الاتجاهين .

وقدمت شركة المترو الاعتذار مرة أخرى لجمهور الركاب مستخدمى الخط الأول حلوان - المرج الجديدة عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، وأعربت عن شكرها للجمهور لحسن تعاونه معها.

الهيئة القومية للأنفاق محطة حلوان الخط الأول بمحطة حلوان مترو الأنفاق