المتحدث باسم الجيش السوداني: العملية ضد الميليشيات تسير ببطء لحماية أرواح السكان

قال المتحدث باسم الجيش السودانى العميد نبيل عبدالله، إن العملية ضد ميليشيات الدعم السريع المتمردة، تسير ببطء لحماية أرواح السكان.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، لدينا حق الرد إذا لم تلتزم ميليشا الدعم السريع بالهدنة، وهي الآن تمارس خروقات كبيرة في مناطق سكنية".

وحذر المواطنين من الانخداع بمجموعات من الميليشيات ترتدي زي الجيش السوداني، موضحا أن الميليشيا الآن تعاني من مشاكل في التسليح والعربات، وتحالو بث الشائعات لتحقيق أي مكاسب.

وأكد المتحدث باسم الجيش السودانى، أن الدعم السريع استخدمت ذخائر أسلحة ثقيلة فى الهجوم على السجون والمقرات الحكومية.

ولفت إلى أن العمليات على الأرض حاليا هي عمليات ذات طابع خاص، وتندرج تحت ما يسمى بـ"حرب المدن"، وهي تتطلب تدمير قوة الميليشيات وفي الوقت نفسه الحفاظ على أرواح المواطنين.