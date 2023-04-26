خبير زراعي: مصر لديها صوامع تمكنها من تخزين 5.5 مليون طن قمح

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، إن الدولة المصرية أولت اهتمامها هذا العام بمحصول القمح، لذا قررت زيادة مساحة الأراضي المزروعة لتصل إلى 3.6 مليون فدان.

وأضاف أبو اليزيد في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية قدمت العديد من الحوافز للمزارعين لتوريد القمح، ما جعلها تقدم حافزا استثنائيا بحوالي 250 جنيها على كل أردب، ليصل سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه، وهو سعر لم يكن موجودا من قبل.

وأوضح أن الدولة المصرية لديها سعة تخزينية كبيرة للأقماح المحلية تفوق الـ5.5 مليون طن، مشيرًا إلى أن استلام القمح من المزراعين سيكون تابعا للصوامع الخاصة بوزارة التموين والبنك الزراعي والقطاع الخاص.

ولفت أبو اليزيد إلى أنه تم رفع كفاءة نحو 25 صومعة، وزيادة عدد صوامع تخزين القمح، ليواكب المشروعات التنموية الجديدة في الزراعة، مثل الدلتا الجديدة وإحياء مشروع توشكى، إضافة إلى وجود خطة محكمة لتوزيع التقاوي على المزارعين، والتي تعطي إنتاجية عالية.