الشعب المصرى.. وسره الباتع 

الأربعاء 26/أبريل/2023 - 05:31 م

منذ اللحظة الأولى لمشاهدة مسلسل "سره الباتع" تجذبنا المناظر والصور واللوحات المتتابعة للمسلسل فى نسق بين الالوان لنهر النيل مع تحريك للمجاميع وصور المعارك بين الفرنسسين والمقاومة المصرية وديكور قرية "شطانوف".

فضلا عن ملابس الفلاحين والجنود الفرنسيين والاسواق واسطبلات الخيول وراحيات طحن الغلال مع الاستماع للموسيقى التصويرية للفنان راجح داوود واختيار خالد يوسف جمل موسيقية تتناسب مع الاحداث الدرامية للمسلسل وتوظيف لافضل قدرات فنية للممثلين والممثلات من ابطال المسلسل بين نجوم كبار وشباب مصريين وعرب رجال وسيدات "احمد فهمى – ريم مصطفى – احمد السعدنى – حنان مطاوع – حسين فهمى – نجلاء بدر – عمرو عبد الجليل – صلاح عبد الله – هالة صدقى – احمد عبد العزيز – احمد وفيق – منه فضالى – محمود قابيل – عايدة رياض – خالد سرحان – مصطفى درويش – علا حسنى – ناهد رشدى – ايمن عزب – ايمن الشيوى – مفيد عاشور – مجدى فكرى – محمد الصاوى – ميسرة – صبرى عبد المنعم – عمر زهران – خالد طلعت – اشرف حلمى – محمود عزت – عفاف مصطفى – هادى سليم".

ومن النجوم العرب "شمس الكويتية – رانيا التونيسية – نضال جمال" وغيرهم من الفنانين الشبان "خالد انور – هدى الاتربى – ميدو عادل – اسلام حافظ – الحان المهدى – رشا معاوية – شريف حافظ – تنسيم هانى – ميدو ماهر – الفت عمر – سلمى جلال – عمرو موسى – فاروق خالد – محمود عزازى – محمود الشرقاوى – عمرو علاء – محمد حسن – احمد فريد".

فضلا عن ضيوف الشرف "كريم فهمى – ماجد المصرى – احمد صفوت – اشرف زكى – بيومى فؤاد – شريف الدسوقى" كما استعان المخرج بالشعراء "جمال بخيت – هشام الجخ – ابراهيم عبد الفتاح" فضلا عن الاعلامية بثينة كامل والمحامى المعروف طارق العوضى.

ونتابع " سره الباتع" الذى يلضم احداث الماضى بالحاضر فى قدرة الشعب المصرى للمقاومة وهزيمة الغزاه الطامعين والفاسدين والخونه فى استشراف للمستقبل بعيدًا عن العبارات الرنانة او الرطانه السياسية فى سيناريو وحوار يتناسب مع المعالجة الدرامية لاهمية الوثائق التى كتبها الفرنسيون انفسهم عن الشعب المصرى فى شهادة مجردة عن انطباعاتهم عن المصريين وممزوجه بقصة الاديب المصرى د. يوسف ادريس عن مجموعته القصصية "حادثة شرف" التى من بينها قصة "سره الباتع" والتى اشتراها المخرج خالد يوسف منذ عام 2009 لتكون ضمن حلمه ومشاريعه المستقبلية ليقدمها لنا بعد 15 عامًا من الانتظار فى توقيت وحالة زمنية وطنية نحتاجها للوقوف لاستخلاص الدروس لمواجهة التحديات الراهنة الداخلية والخارجية التى تواجه بلادنا.

ويقدم لنا خالد يوسف اولى اعماله الدرامية التليفزيونية فى المسلسل عبر 30 حلقة استمرت ما يقرب من 17 ساعة عرض كان يمكن أن يعرض فيها عن 7 افلام سينمائية، وقد دخل المسلسل تاريخ الدراما المصرية وقواتنا الناعمه من اوسع ابوابه لما يحمله من معانى ومضامين ورسائل.

أن شهادتى للمسلسل ليست مجروحة للفنان خالد يوسف لاعتبارات زمالتى له بالبرلمان ضمن تكتل المعارضة البرلمانية "25 – 30" فى الفصل التشريعى الاول حيث تعلمت منه تكثيف الكلمات اثناء عرضها فى المناقشات البرلمانية ضمانًا للتركيز مع قلة الوقت المخصص "3 دقائق للنائب" لعرض وجهة نظره فى قضايا سياسية هامة.

وقد استخدم المخرج تكثيف الحوار فى المسلسل بعبارات قصيرة وواضحة تحقق اهدافها ويكفى نموذجًا حوار الفنانه حنان مطاوع فى مواجهة المحكمة الفرنسية اثناء محاكمة حبيبها "حامد" الفنان احمد السعدنى بطل المسلسل وهى تصرخ امام الجنود الفرنسيين "كنتم لازم تسألوا عن الارض ده قبل ما تيجوا تشوفوا طحنا فيها كام معتدى.. ودفنا فى ترابها كام ظالم.. واللى ينصب مشنقته قبل محاكمته تبقى محكمته باطلة وحكمة ظالم "

وكذلك عبارة الفنان محمود قابيل الذى جسد شخصية عالم الاثار المصرى د.يوسف اسكندر حيث قال "لا يوجد ثائر كبير الا اذا كان عاشقاُ كبيرًا "

وحديث شيخ البلد الفنان خالد الصاوى مستنكرًا كلام القائد الفرنسى انهم جاءوا الى مصر من اجل مصلحتها حينما قال شيخ البلد مستنكرًا "هو مين جالنا مش خايف على مصلحتنا.. انتم جيتوا خايفين على مصلحتنا وقبلكم العثمانيين وقبلهم المماليك وقبلهم التتار ثم الايوبيين".

وتبقى التحفة الفنية التى قدمها الفنان محمد منير من كلمات الشاعر مصطفى ابراهيم والحان وليد سعد فى البداية والنهاية للمسلسل..

والليل يجيب ما يجيب الليل

جايبلى مين المرة دي

غوازى راكبة ضهور الخيل

ولا ديابة فـى توب قاضي

لو جاى طمعان فـى مذلة

فى ألف ليل قبلك ولى

رحايا يامة ع الغلة

وع الأعادى اللى تجيلك

سرك قديم يا أم الأسرار

يعدوا روم ويعدوا تتار

قايدة لعداكى غيطان النار

قبل الزمن بزمن قبله

جه النور هنا وربط حبله

على القلوب اللى اتقابلوا

ومشيوا فى ضل سبيلك

الحر حر مالوش دية

ومات عشان ما تعيش هي

يكفينى من الناس اغنية

تخلد اسمه فمواويلك

موال بلدنا قديم اصله

كاتب لكل بطل فصله

إن وحدة الافعال والاقوال "القول والعمل" هى السبيكة التى تؤكد مصداقية الانسان الفنان المناضل المكافح المصرى الاصيل الذى يوحد الاقوال بالافعال.