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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع بائع سقط من القطار أثناء سيره بالعياط

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه متأثرًا بإصابته جراء سقوطه من قطار أثناء سيره أمام فتحة مستشفي الزهراء بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من القطار أثناء سيره أمام فتحة مستشفي الزهراء بدائرة المركز

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط بائع من القطار أثناء سيره مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة لقي أحد الأشخاص مصرعه مديرية امن الجيزة مركز شرطة العياط