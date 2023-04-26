"تنمية مهارات تحليل النص الأدبي لدى طالب الثانوية".. رسالة دكتوراه بجامعة سوهاج

شهدت كلية التربية، بجامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، مناقشة رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية، المقدمة من الباحثة فاطمة معاذ محمد محمد التمساح، في تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية، تحت عنوان "برنامج مقترح في النصوص الأدبية قائم علي النظرية التوسعية في ضوء عصر الرقمنة لتنمية مهارات تحليل النص الأدبي والاستيعاب المفاهيمي والثقافة الأدبية لدى طالب المرحلة الثانوية"، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم بسيوني عميره، بمقر كلية التربية، بمدينة سوهاج الجديدة.

ضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من: الدكتور عبد الشافي أحمد سيد رحاب، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية المتفرغ بكلية التربية جامعة جنوب الوادي، رئيسًا مناقشًا، والدكتور محمد جابر قاسم جاد المولي، أستاذ المناهج وطرق التدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، عضوًا مناقشًا، والدكتورة أماني حلمي عبد الحميد أمين، أستاذ المناهج وطرق التدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة سوهاج، عضوًا مشرفًا، والدكتورة سناء محمد حسن أحمد، أستاذ المناهج وطرق التدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية المتفرغ بكلية التربية بجامعة سوهاج، عضوًا مشرفًا.



منحت لجنة المناقشة والحكم، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة فاطمة معاذ محمد محمد التمساح، تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والنشر على نفقة الجامعة والتداول بين الجامعات الأخرى.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد زكي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية الأسبق، والدكتور عبد الله محمد إسماعيل عمار شومان، مدير مركز النشر العلمي بجامعة سوهاج، وعدد من وكلاء كلية التربية بجامعة سوهاج وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.