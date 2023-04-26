ليس ليفربول.. ماني مطلوب في الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود إلى البريميرليج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن عودته ليست إلى ليفربول.

وأشارت التقارير إلى رغبة بايرن ميونخ في التخلص من ماني في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أصبح النجم السنغالي يعيش فترة سيئة داخل قلعة البافاري، بعد ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة إثر تعرضه لإصابة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 الأخيرة، وكذا مشاجرته مع زميله بالفريق ليروى ساني عقب الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة «فوتبول إنسايدر» البريطانية، فإن تشيلسي يرغب في التعاقد مع ماني، بعد أن تدهور وضعه في البايرن.

ويأمل النادي اللندني في تدعيم صفوفه بمهاجم جديد في الميركاتو الصيفي، لكن مع المعاناة من قواعد اللعب المالي النظيف، وصعوبة الحصول على مهاجمين بارزين وصغار في العمر، جعل البلوز يستهدف التعاقد مع ساديو ماني بعد موسم بائس لنجم منتخب السنغال مع بايرن ميونخ.

وأفادت الشبكة، بأن تشيلسي ينظر في إمكانية ضم ماني من بايرن ميونخ، الذي يريد استرداد معظم المبلغ الذي دفعه إلى ليفربول الصيف الماضي، والذي يقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات.

وأكدت الشبكة البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، ليس لديه أي خطط لإعادة ضم أحد نجومه ساديو ماني في الفترة المقبلة.

وسجل ماني 11 هدفًا مع بايرن ميونخ في مختلف المسابقات هذا الموسم، منذ قدومه من ليفربول في الصيف الماضي.