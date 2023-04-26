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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس إيطاليا.. دي ماريا وكييزا يقودان التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام إنتر

يوفنتوس
يوفنتوس
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "أليانز ستاديوم"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق إنتر ميلان، الذى يستضيف نظيره يوفنتوس، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.
وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ومن المتوقع أن يقود آنخيل دي ماريا وفيدريكو كييزا هجوم يوفنتوس، حسبما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".
وجاء التشكيل المتوقع ليوفنتوس كالتالي: 
حراسة المرمى: بيرين.
خط الدفاع: بريمير - بونوتشي - دانيلو - دي تشيليو.
خط الوسط: رابيو - لوكاتيلي - ميريتي - كوستيتش .
خط الهجوم: آنخيل دي ماريا - كييزا .

 

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