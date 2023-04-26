الحبس سنة للمتهم بحيازة سلاح ناري في مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهم محمد ابو رحمه بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام بحيازة سلاح ناري وذخائر بمدينة نصر ، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.



كشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات ، بأنه بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر (خمسة طلقات مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.



وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بالتحقيقات بأنه نفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم إنتقل إلى حيث أيقن تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح ناری غیر مششخن افرد خرطوش) وكذا خمس طلقات خرطوش) وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم بغير ترخيص .



كما ثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش صناعة محلية عبار ١٦ مم وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقات الخمس المضبوطة كلاً منهن كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للإستعمال على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ١٦ مم .