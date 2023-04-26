المجلس العربي لسيدات الأعمال: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنمية سيناء

قالت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لتنمية سيناء من خلال مشروعات البنية التحتية المختلفة.

وأشارت عصام، إلى أن وزارة التخطيط خصصت ما يزيد عن 17 مليار جنيه لمشروعات تنموية متعددة لأكثر من 300 مشروع في جنوب وشمال سيناء في موازنة خطة 2022/2023، مضيفة في خلال 8 سنوات بلغ إجمالي الاستثمارات العامة والمشروعات القومية، 700 مليار جنيه من حجم الإنفاق الاجمالي.

واكدت أن من أهم المشروعات التي يمكن البدء بها لإحداث نقلة سريعة وتنمية حقيقية لسيناء تلك المتعلقة بالاستثمار الزراعي والتي يمكن أن يقوم عليها التصنيع الزراعي والحيواني والموافقة مع البيئة.

وشددت عصام ، علي أهمية الاستثمار في التعليم خاصةً وأن الجامعات تحقق تنمية سريعة وكبيرة للمحافظات سواء في مجالات المواصلات والنقل والسكن والتجارة الداخلية مثل ما حدث في مدينة السادس من اكتوبر بفضل الجامعات وهو ما يحفز الدول العربية في أن توفد أولادها للتعليم في الجامعات المصرية خاصةً في سيناء.

واضافت، قطاع الزراعة يقوم عليه العديد من الصناعات خاصةً المتعلقة بالزراعة والمنتجات الغذائية وتصديرها وايضا الصناعات المتعلقة بالثروة الحيوانية وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى ومعيشة المواطن السيناوي.

وأشارت عصام إلى أهمية إصدار حزمة من القوانين المحفزة لدخول القطاع الخاص في عملية الاستثمار لتنمية سيناء منها توضيح الجوانب الأمنية المتعلقة بتملك الأراضي للأجانب وضخ استثمارات مباشرةً خاصة في المشروعات ذات الأولوية في أحداث تنمية سريعة، وتبسيط الإجراءات والقوانين المحفزة لدخول الأجانب ورؤوس الأموال الوطنية في شراكة من خلال تعريف المستثمرين بكيفية الاستثمارات في سيناء حيث أنها لها طبيعة خاصةً .

و أكدت أن الاستثمار في تنمية سيناء يمثل أحد أهم جوانب المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات والكيانات الأهلية لتشجيع القطاع الخاص في توجيه جزء من استثماراته إلي تنمية سيناء بإقامة المشروعات التنموية وكذلك تنظيم الفاعليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات الكبري.

وطالبت بأن يكون للمؤسسات والكيانات الأهلية دور في تنمية سيناء ونشر الثقافة الرياضية والفنية والمجتمعية لتحقيق التكامل بين ثقافات السكان في سيناء والاقاليم المختلفة لجمهورية مصر العربية، لافتة أنه في هذا الإطار يشارك المجلس العربي لسيدات الاعمال في رعاية فاعلية سباق الهجن في العريش المقام تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي يومي 26 و27 ابريل الجاري وتتضمن حفل للفنان محمد منير والشيخ محمود التهامي والشاعر هشام الجخ.