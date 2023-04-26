الجيش السوداني: “الدعم السريع” تمارس النهب والسلب وترتدي زي القوات المسلحة

أصدر الجيش السوداني اليوم الأربعاء، بيانا تحذيريا حول ممارسات قوات الدعم السريع السودانية في عدد من المدن والولايات.

وقال منطوق بيان الجيش السوداني: “تنبه القوات المسلحة مواطنينا الكرام بأن قوات المليشيا المتمردة أصبحت ترتدي زي القوات المسلحة وتجوب المناطق المحيطة بحي البستان والنخيل وأمبدة، والمنطقة من صينية المنصورة وتقاطع القلابات وشارع ليبيا بالخلاء وصولا إلى سوق ليبيا”.

وأضاف البيان: “وهي تمارس سرقة ونهب المحلات التجارية وممتلكات المواطنين في محاولة يائسة لإلصاق هذه الجرائم الدنيئة بالقوات المسلحة علي المواطنين بهذه المناطق اتخاذ الحيطة والحذر”.

وأشار البيان: “نطمئن مواطنينا الكرام بأنه ستتم نظافة وتطهير كافة هذه المناطق من دنس التمرد في القريب العاجل”.