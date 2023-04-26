إدارة الزمالك توجه رسالة للاعبين قبل لقاء سيراميكا بالدوري

وجهت إدارة نادي الزمالك، رسالة للجهاز الفني واللاعبين قبل ساعات قليلة من خوض لقاء سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

يقام لقاء الزمالك وسيراميكا في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري.

طالبت إدارة الزمالك اللاعبين بتحقيق الانتصار اليوم من أجل استغلال هزيمة فيوتشر أمس أمام الداخلية وذلك لتقليل فارق النقاط بين فيوتشر والزمالك إلي 6 نقاط، وهو ما سيحافظ على آمال الزمالك في المنافسة على حصد المركز الثاني هذا الموسم والمشاركة في دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل .

يأتي الفريق الأبيض قبل مواجهة سيراميكا في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.

اختار أوسوريو مدرب الزمالك قائمة لمباراة اليوم ضمت كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفي "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.