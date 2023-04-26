"زيزو" هداف الزمالك بالدوري قبل مواجهة سيراميكا

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب كارلوس أوسوريو، مع فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويقام لقاء الزمالك وسيراميكا في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري.

ويعد أحمد مصطفي زيزو نجم الزمالك هداف الفريق الأبيض بمسابقة الدوري هذا الموسم وحتى الآن برصيد 9 أهداف، كما يأتى زيزو كأكثر لاعب صانع للأهداف في الدوري بين كل لاعبي الفرق الأخري وذلك بصناعة 9 أهداف ايضا .

يحتل الفريق الأبيض قبل مواجهة سيراميكا المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.

واختار أوسوريو مدرب الزمالك قائمة لمباراة اليوم ضمت كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفي "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.