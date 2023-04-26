باحثة: مصر تبذل جهودا كبيرة لإجلاء مواطنيها من أماكن الأزمات

قالت نرمين سعيد، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تبذل جهودا كبيرة لإجلاء مواطنيها من جميع مناطق الأزمات.

وأضافت خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر كانت من الدول السباقة في إجلاء أبنائها من مدينة ووهان الصينية، وقت أزمة كورونا، وكذلك كان لها دور في تأمين المصريين بالخارج خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك في أفغانستان.

وأضافت الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن السودان به أكبر عدد من الجالية المصرية، خاصة في الخرطوم التي تشهد الاشتباكات بشكل أكبر.

وتابعت أن هناك توقفا في حركة الطيران بعدد من المطارات السودانية وبالتالي يتم نقلهم لمطارات قريبة من الخرطوم.