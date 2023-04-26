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الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

افتتاح المهرجان العربي للهجن بشمال سيناء ضمن الاحتفال بذكرى التحرير

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، فعاليات المهرجان العربي للهجن بنادى الهجن الرياضى فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء وذكرى تحرير سيناء، برفقة  كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ولفيف من السادة المسئولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من السادة النواب.

بدأ المهرجان  بتفقد معرض المنتجات التراثية واليدوية وعرض kids Show، وفقرة غنائية، ثم انطلاق السباق وحضور 6 جولات، وعرض وزارة الثقافة "الفلكلور والتراث"، وجاء تطوير نادى الهجن بشمال سيناء من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وفى كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بجميع المشاركين فى المهرجان العربي للهجن والذى يتزامن إقامته مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، والتواجد المكثف من قبل أبناء سيناء فى الأنشطة والمشروعات التى تنفذها الوزارة بالمنشآت التى يتم زيارتها اليوم ضمن سلسلة البرامج التى تنفذها الوزارة بشكل موسع بالمحافظات الحدودية.

أشار وزير الشباب والرياضة  إلى الاهتمام برياضة الهجن التى تلقى قبولاً واسعاً من قبل الممارسين لها، والعمل على توفير المضمار الرياضى المخصص لها فى المحافظات الحدودية التى تشتهر بتلك الرياضة التراثية والعريقة.

اشرف صبحي الأنشطة والبرامج الشبابية شمال سيناء المهرجان العربي للهجن احمد محمدي