وزير الرياضة يتفقد مركز شباب شهداء الروضة بشمال سيناء

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، مركز شباب شهداء الروضة بشمال سيناء لمتابعة فعاليات قافلة السعادة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى تتضمن إقامة عدد من المنافسات الرياضية وورش عمل وفقرات فنية مختلفة للأطفال، وذلك ضمن الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة .

كما شهد المركز فعاليات مبادرتى وزارة الشباب والرياضة "أنت الأغلى" التى تستهدف تعزيز الولاء والانتماء ونبذ العنف، بالإضافة إلى الجانب الفني والجانب الترويحي والدعم النفسي، ومبادرة "ساند" لدعم الشباب نحو التغيرات المجتمعية، وبرنامج أرت كيدز من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

أوضح الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة حريصة على تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بمنشآت شمال وجنوب سيناء فى ضوء التنمية الكبيرة التى تشهدها خلال الفترة الراهنة، جنباً إلى جنب مع تكثيف البرامج المنفذة بها وتوسيع قاعدة المستفيدين من أبناء سيناء فى ضوء حزمة المشروعات المقدمة للمحافظات الحدودية التى توليها القيادة السياسية لتلك المحافظات.

لفت إلى تميز البنية التحتية بمركز شباب الروضة وتنوع الخدمات التى يقدمها لأبناء مصر بقرية الروضة بشمال سيناء، مشيداً بمستوى إقبال النشء والشباب على المركز استفادةً من خدماته المميزة.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ولفيف من المسئولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من النواب.