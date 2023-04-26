700 جمل يشارك في سباق الهجن بشمال سيناء

أكد عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ان فعاليات سباق الهجن انطلقت اليوم الأربعاء بمضمار الهجن بشمال سيناء بين متسابقين من هجانة محافظات مصر وصلوا الي العريش للمشاركة في السباق .

وأوضح ان انطلاق السباق سيتضمن 7 أشواط بمشاركة 700 جمل من 14 محافظة، والمشاركة فى السباق تجرى وفق قوانين رياضة الهجن من حيث انطلاقة كل شوط والتوقيت الزمنى.



وأشار حمدان إلى أن المسافات تختلف بحسب نوع وسن كل جمل مشارك وهى من 2 إلى 4 كيلومترات، وشوط الماراثون لمسافة بنحو 5 كيلومترات.

وتنطلق اليوم الأربعاء فعاليات سباق الهجن الدولى بمنطقة مضمار سباقات الهجن بالعريش بالكيلو 17 بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبمشاركة محافظي الإسماعيلية والوادى الجديد والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء ولفيف من الفنانين .

ويستمر سباق الهجن لمدة يومين متواصلين تتخلله عروض تراثية للإبل وهى تسير بزينة سيناوية تراثية لقبائل البادية بسيناء، مع فقرات فنية وعروض شعبية منوعة .