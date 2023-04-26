جولة ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ستعالج بشكل كبير الاختناقات المرورية بالعديد من القطاعات بالمحافظة وتسهل من حركة سير المركبات بين مختلف الأحياء والمدن كما تربط مسار الحركة مع المحافظات المجاورة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعه نسب التنفيذ بعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في اطار انشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية وفتح شرايين جديدة لتفتيت الكثافات المرورية والتيسير علي المواطنين .



شملت جولة محافظ الجيزة محاور صفط اللبن منشأة البكاري حتى الطريق الدائري ومحور ناهيا الجديد ومحور البراجيل ومشروع امتداد محور عرابي الذي يربط محور ٢٦ يوليو بمحور المهندس شريف إسماعيل ومحور ناهيا واستمرارًا إلى طريق صفط كرداسة حتى التقائه مع محور المنشية وذلك لربط شبكه الطرق ببعضها البعض وذلك بمناطق الهرم وكرداسة والعجوزة وأوسيم وشمال الجيزة .

وكلف محافظ الجيزة رؤساء مراكز كرداسة وأوسيم وحي الهرم بالتنسيق الدوري مع الجهات المنفذة لإزالة المعوقات والمتعارضات امام الاعمال لخروج المشروعات علي اكمل وجه لما لها من أهمية مرورية كبيرة .

كما اكد المحافظ على مديرية الري بضرورة انجاز المشروعات الخاصه بها والمتعارضة مع مسار الأعمال لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء منها.

وتفقد اللواء أحمد راشد محور الفريق كمال عامر ومحيط محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل مشيداً بنسب الانجاز الكبيرة بمحطه القطارات وما سوف تحدثه من نقله حضارية كبيرة بذلك القطاع لوقوعها بجانب العديد من المحاور الحيوية التي ستسهل من حركة المترددين عليها.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة محمد نور السكرتير المساعد ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق ومحمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لري القاهرة والجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وياسر مدين رئيس حي العجوزة وياسرفرج رئيس مدينة أوسيم ورئيس مدينة كرداسة.