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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور 4 وزراء.. انطلاق سباق الهجن في شمال سيناء

انطلاق سباق الهجن
انطلاق سباق الهجن بشمال سيناء
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تنطلق فعاليات سباق الهجن الدولى بمنطقة مضمار سباقات الهجن بالعريش بالكيلو 17 اليوم الأربعاء  بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبمشاركة محافظي الإسماعيلية والوادى الجديد والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، ولفيف من الفنانين .

كما يشارك أهالى محافظة شمال سيناء في حضور سباقات الهجن ووفقا للعادات التراثية في شمال سيناء بالبيات قبل انطلاق السباق بيوم كامل ينصبون فيه خيام تراثية يقيمون فيها طوال فترة السباق في مشاهد سيناوية رائعة .

يستمر سباق الهجن لمدة يومين متواصلين تتخلله عروض تراثية للإبل وهى تسير بزينة سيناوية تراثية لقبائل البادية بسيناء، مع فقرات فنية وعروض شعبية منوعة .

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زير التنمية المحلية جنوب سيناء شمال سيناء