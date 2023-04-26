تامر حسنى مع أصغر معجبيه: بحب الأطفال وبشوفهم ملايكة| فيديو

نشر الفنان تامر حسنى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو له مع طفلة من معجبيه، وظهر من خلال الفيديو تأثر الطفلة وبكائها بعد رحيل تامر.

وعلق “تامر حسني” على الفيديو قائلا: يا لونا اثرتي فيا اوي والله ولو اعرف انك بتحبيني اوي كده مكنتش مشيت، ومحدش يضحك عشان معظمكم كنتوا كده معايا وانتوا صغيرين، دلوقتي في جيل جديد بيطلع لازم نقدر مشاعره.



وتابع: الحقيقه اني بفرح بمحبة الاطفال لاني بشوفهم ملايكه زيكم كده بالظبط، ربنا يحفظك يا لونا يا حبيبتي ولما اشوفك المره الجايه هعرفك على ولادي وتبقوا اصحاب.

على صعيد آخر يستعد الفنان تامر حسنى لطرح فيلمه الجديد "تاج" بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، بعد طرح البوستر الدعائى للفيلم.



الفيلم بطولة تامر حسنى، ساندى، بيومى فؤاد، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك" البطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، تأليف وإخراج تامر حسنى.