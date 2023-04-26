حصاد 24 ساعة.. تحرير 11585 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 65461 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

ضبط 11585 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

215 مخالفة السير بدون تراخيص.

6 دراجات نارية مخالفة.‏

23 مخالفة موقف عشوائى.

14 مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .