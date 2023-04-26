القباج تلتقي أسر شهداء بئر العبد وصيادين بحيرة البردويل.. صور

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء أسر شهداء بئر العبد خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء، حيث استمعت لمطالبهم؛ واعدة بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم.

كما التقت العاملات في الأنوال واللاتي يقمن بتنفيذ السجاد والكليم، مشيرة إلى أن الوزارة يمكنها تقديم منح وقروض لهن لمساعدتهن في تنفيذ مشروعاتهن.

والتقت أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل، والذين عرضوا مجموعة من المطالب واعدة بدراستها والعمل على تلبيتها.

كما حرصت على لقاء متطوعي الهلال الاحمر المصري في المحافظة مشيدة بما يقدمه متطوعو الهلال الاحمر المصري في كافة المواقع.