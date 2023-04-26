ads
الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

القباج تلتقي أسر شهداء بئر العبد وصيادين بحيرة البردويل.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء أسر شهداء بئر العبد خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء، حيث استمعت لمطالبهم؛ واعدة بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم.

كما التقت العاملات في الأنوال واللاتي يقمن بتنفيذ السجاد والكليم، مشيرة إلى أن الوزارة يمكنها تقديم منح وقروض لهن لمساعدتهن في تنفيذ مشروعاتهن.

والتقت أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل، والذين عرضوا مجموعة من المطالب واعدة بدراستها والعمل على تلبيتها.

كما حرصت على لقاء متطوعي الهلال الاحمر المصري في المحافظة مشيدة بما يقدمه متطوعو الهلال الاحمر المصري في كافة المواقع.

أسر شهداء بئر العبد صيادين بحيرة البردويل نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي