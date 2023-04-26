النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 3 أفراد عقرهم كلب ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أفراد أصيبوا بعدما عقرهم كلب مسعور، حال تواجدهم بشارع أحمد عبدالرازق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وإخطار، كما أمرت بإخطار الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول الكلب المتسبب في الحادث.

الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة بقيام كلب مسعور بعقر عدد من الأشخاص بشارع أحمد عبدالرازق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحي وبالفحص تبين قيام كلب مسعور بعقر 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.