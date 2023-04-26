رئيس جامعة سوهاج يجتمع بالوفد المشارك بورشة عمل تفعيل الاستراتجية الوطنية للتعليم العالي

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج مع أعضاء الوفد المشارك فى ورشة عمل "تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والتى ستعقد فى الأول من مايو القادم بجامعة جنوب الوادى، وذلك بحضور كلاً من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير رعاية الشباب المركزية، وأعضاء مجلس اتحاد الطلاب.

وقال رئيس الجامعة أن فعاليات ورشة العمل تقام تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مشيداً بأهمية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم، في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات، مؤكداً أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية.

وأوضح رئيس الجامعة انه خلال الاجتماع تم إطلاع الوفد الممثل للجامعة على جدول الأعمال المنتظر لورشة العمل، كما تم شرح خطة الجامعة لتعظيم الاستفادة من فعاليات هذه الورشة، وما اتخذته من إجراءات فى هذا الصدد، متمنياً للوفد مشاركة متميزة وفعالة بالورشة مكللة بالنجاح، و مخرجات ترقى لمستوى الحدث لتحقيق دور الجامعات الحكومية كبيوت خبرة فى نطاق الإقليم الذي تشغله كل جامعة.

وجدير بالذكر ان تحالف جامعات جنوب الوادى يضم بالإضافة الى جامعة سوهاج، خمسة جامعات آخرى هى جنوب الوادى (الجامعة المستضيفة)، أسوان، الأقصر، بالاضافة الى جامعة ميريت الخاصة وجامعة طيبة التكنولوجية وعدد من المعاهد العليا الخاصة.