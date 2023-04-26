ضبط 900 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها في الشرقية

شنت إدارة تموين الزقازيق برئاسه عبدالله إسماعيل مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز والأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 5719 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد احد أصحاب المخابز البلدية بناحية يوسف بك لقيامه بتجميع 7 شكائر دقيق بلدي مدعم بمخبزه زنه الواحدة 50 كيلو.

والمحضر رقم 5738 لعام 2023 جنح ثاني الزقازيق.

والمحضر رقم 5483 لعام 2023 جنح ثاني الزقازيق ضد احد أصحاب المحال التجارية لحيازته وعرض للبيع خامات حلويات منتهية الصلاحية منذ عدة اشهر وتم التحفظ على 50 كيلوجرام خامات حلويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 7 تقارير ضد بعض أصحاب المخابز البلدية للغلق والتوقف بدون اذن رسمى، و5 تقارير ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وتقرير ضد أحد أصحاب المخابز لقيام صاحبه بتجميع 7 شكائرة دقيق داخل المخبز.

ومن جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأربعاء فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.