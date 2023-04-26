خلافات على الجيرة.. تاجر ملابس يطعن صاحب سوبر ماركت في الدقهلية

أصيب صاحب محل سوبر ماركت بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بطعنة مطواة نافذة بالبطن على يد جاره تاجر ملابس بسبب خلافات الجيرة بينهما ولهو الأطفال، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، يفيد بورد إشارة من نقطة تأمين المستشفيات الجامعية إلى العميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوصول المدعو "أحمد فاروق حسن السيد"، 38 عامًا، صاحب محل ماركت بشارع سامية الجمل ومقيم بشارع الترعة، إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلي بالبطن ادعاء اعتداء من آخرين.

وبسؤاله اتهم المدعو "حسن. خ.ح. م"، 28 عامًا ، تاجر ملابس مقيم بشارع سامية الجمل، بالتعدي عليه بالضرب باله حاده مطواة، وذلك بسبب وجود خلافات بينهما بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب و بإرشاده جرى ضبط الآداه المستخدمه في الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7319 جنح أول المنصورة لسنة 2023 والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.