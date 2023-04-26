ads
الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ زراعة: 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين

القمح
القمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن هناك اهتماما من الدولة بمحصول القمح الاستراتيجي وزيادة المساحة المنزرعة من الأقماح هذا العام لتصل إلى 3.6 مليون فدان، موضحا أن هناك حفنة من الحوافز لتشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة، وزيادة الحافز الاستثنائي بزيادة 250 جنيها على كل أردب ليصل سعره إلى 1500 جنيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الدولة لديها سعة تخزينية لمحصول الأقماح يكفي 5 ونصف مليون طن، ويتم استلامها من المزارعين في الصوامع وهناك 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين ما بين صوامع حقلية ورأسية والهناجر وغيرها بالتعاون مع البنك الزراعي.

كما لفت أستاذ الزراعة، إلى أن هناك خطة تطوير للصوامع تم تنفيذها وأصبح هناك الصوامع الحقلية موزعة بين وجه بحري وقبلي وتم زيادة السعة والكفاءة الخاصة بها لتحافظ على الأقماح بشكل جيد.
 ولفت إلى أن المشروعات القومية ومنها زراعة المليون ونصف فدان وإعادة إحياء مشروع توشكى ومشروع مستقبل مصر المنزرع فيه ما لا يقل عن 60 ألف فدان من الأقماح مما يزيد من كميات القمح الموجودة في الدولة وتلبي احتياجات المواطنين.

 

الأقماح البنك الزراعي الدكتور أحمد أبو اليزيد الصوامع الحقلية الزراعة