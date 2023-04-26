أستاذ زراعة: 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن هناك اهتماما من الدولة بمحصول القمح الاستراتيجي وزيادة المساحة المنزرعة من الأقماح هذا العام لتصل إلى 3.6 مليون فدان، موضحا أن هناك حفنة من الحوافز لتشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة، وزيادة الحافز الاستثنائي بزيادة 250 جنيها على كل أردب ليصل سعره إلى 1500 جنيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الدولة لديها سعة تخزينية لمحصول الأقماح يكفي 5 ونصف مليون طن، ويتم استلامها من المزارعين في الصوامع وهناك 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين ما بين صوامع حقلية ورأسية والهناجر وغيرها بالتعاون مع البنك الزراعي.

كما لفت أستاذ الزراعة، إلى أن هناك خطة تطوير للصوامع تم تنفيذها وأصبح هناك الصوامع الحقلية موزعة بين وجه بحري وقبلي وتم زيادة السعة والكفاءة الخاصة بها لتحافظ على الأقماح بشكل جيد.

ولفت إلى أن المشروعات القومية ومنها زراعة المليون ونصف فدان وإعادة إحياء مشروع توشكى ومشروع مستقبل مصر المنزرع فيه ما لا يقل عن 60 ألف فدان من الأقماح مما يزيد من كميات القمح الموجودة في الدولة وتلبي احتياجات المواطنين.