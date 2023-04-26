محافظ الشرقية يشهد افتتاح موسم حصاد محصول القمح

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، افتتاح موسم حصاد محصول القمح بأحد الحقول الزراعية على مساحة 5 أفدنة بقرية صفيطه التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بقرية صفيطه بمركز الزقازيق، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعدداً من المزارعين.

وأدار المحافظ حواراً مفتوحًا مع صاحب الحقل للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حاله المحصول، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 20 أردب قمح صنف مصر3.

ومن جانبه أوضح المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 380 ألفا و 61 فدانا ، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردبا ، حيث تم إستحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95 – مصر 3 – مصر 4 – جيزة 171 – جميزة 12 – سدس 14) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز الزقازيق بلغت 23431 فدانا، حيث يستخدم المزارعون أصناف قمح جيزة 171 ومصر 3 وسخا 95 وسدس 14 ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض.

وجه المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عمليه توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كميه توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف اعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح ، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

أعرب المزارعون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم فرحتهم بحصد سنابل الذهب الأصفر والذي يُعد أحد المحاصيل الهامة والاستراتيجية والتي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من الغذاء.