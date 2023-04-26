لعب أطفال.. مباحث البحيرة تكشف غموض العثور على جثة طفل مشنوق بكوم حمادة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً داخل منزل مهجور بإحدى العزب التابعة لقرية البريجات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة، طفلين فى الصف الثالث الابتدائي، وذلك أثناء لعبهما مع المجنى عليه قاما بشنقه وسرقة مبلغ مالى من ملابس المجنى عليه.

وجدير بالذكر أن إحدى المناطق التابعة لقرية البريجات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة قد شهدت خلال ثالث أيام العيد العثور على جثة "مصطفى عزت سالم " طفل يبلغ من العمر 11 عاما داخل منزل مهجور وذلك عقب تغيبه عن منزله بـ24 ساعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل المستشار عادل حمودة وكيل النائب العام ، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز كوم حمادة تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور لمكان الواقعة لمعاينة الجثة.

ووجه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد، أحمد السكران رئيس مباحث المديرية ، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز كوم حمادة وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة طفلان فى الصف الثالث الابتدائي كانا يقومان باللهو مع المجنى عليه فقاما بخنقه وفوجئا بسقوطه على الأرض فقاما بأخذ مبلغ مائة جنيها مصروف العيد الخاص بالمجنى علية وفروا هاربين.

واعترف المتهمون أمام المستشار عادل حمودة وكيل النائب العام بنيابة مركز كوم حمادة أنهما عقب تركهما المجنى عليها قاموا بشراء اندومي وشيبسى بالأموال التى تحصلا عليها من المجنى عليه.

كما اعترفا بقيامهم بالبحث صحبة أهلية المجنى عليه على الطفل حتى قاما باصطحاب بعض الأطفال بغرض اللهو داخل المنزل المهجور حتى يتمكنوا من العثور على المجنى عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار عرض الطفلين على محكمة الطفل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.