«التصديري للصناعات الكيماوية»: ندرس تأثير أحداث السودان على صادرات القطاع

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان الظروف التي يمر بها السودان حاليا من الطبيعي أن تؤثر علي تدفق الصادرات المصرية إليه ، كاشفا انه لم يتلق المجلس حتى الآن أي شكاوى من قبل أعضائه فيما يتعلق بهذا الشأن، إلا أن المجلس سيجري استبيان خلال الأيام القليلة القادمة لبيان مدي تأثر الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية بالأحداث الجارية .



وقال ابو المكارم في بيان اليوم الأربعاء، إنه نتيجه للاوضاع غير المستقرة من الطبيعي أن تتوقف بعض المشاريع، كما ستتأثر سلاسل الإمداد والتوريد وسيتم تجميد العمل لحين استقرار الأوضاع فضلا عن تذبذب الأوضاع المالية والنقدية وهو ما يفرض علي الشركات المصرية خلال الفترة القادمة التواصل والتفاوض مع عملاء ها بالسودان للاستعلام عن ما سيؤول اليه الوضع.

ولفت إلى أن عدد كبير من الشحنات المصدرة للسودان تتم عن طريق البر وفي ظل الظروف الأمنية الحالية التي يصعب فيها تأمين للطرق فإن هذا سيؤثر سلبا علي تأمين البضائع مما يزيد من المخاطر التي تتعرض لها الصادرات.



وأوضح أنه نتيجه للسياسة المالية والنقدية الغير المستقرة سيصبح من الصعب التحويل النقدي وفي هذه الحاله سيتم قبول الإيداع النقدي حيث أن السودان واحدة من مجموعة من الدول التي يقبل الإيداع النقدي منها ( العراق، السودان ، جنوب السودان؛ ليبيا ، اليمن ، إثيوبيا؛ إيران ).



يذكر أن حجم صادرات القطاع للسودان بلغت خلال 2022 نحو 297 مليون دولار وانه يأتي علي رأس الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الأسمدة بقيمة 159.2 مليون دولار يليها صادرات اللدائن والبلاستيك بقيمة 68 مليون دولار ومنتجات الزجاج بقيمة 13 مليون دولار.