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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يوجه فريق طبي للكشف على شاب مصاب بداء الفيل والسمنة المفرطة

الفريق الطبي مع الشاب
الفريق الطبي مع الشاب المصاب بداء الفيل
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 كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة والسكان، بسرعة فحص  حالة شاب مريض "تداول أحد مواقع التواصل حالته بأنه مصاب بداء الفيل والسمنة المفرطة"، والذي يقيم بمساكن الإيواء بمركز ومدينة ببا .

حيث انتقل على الفور فريق طبي متخصص "جراحة عظام باطنة" من مستشفى ببا المركزي، للكشف على الحالة والتحاليل والأشعة والفحوصات اللازمة بالمجان،  وإعداد تقرير طبي تفصيلي عن الحالة  ومتطلبات علاجها ، لاتخاذ اللازم .

 وأكد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، أنه يتابع مع وكيل المديرية د.أحمد بغدادي، واستفسر عن الفحوصات والكشف الطبي، مؤكداً أن لن يتم ادخار أي جهد ممكن  في سبيل توفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض

 وشدد المحافظ على ضرورة  العمل على توفير الرعاية الطبية اللازمة، والعلاج المناسب للحالة ، بحسب نتيجة الكشف الطبي اللازم، مع أهمية إبلاغه بمستجدات الحالة وما تم اتخاذه حيالها.

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