محافظ الغربية يصدر قرارين بترقية 15637 معلمًا

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارين بترقية 15637 معلم ومعلمة، وذلك بناء على قراري وزير التربية والتعليم رقم 55، ورقم 56 في 13 /3/ 2023، بشأن منح أعضاء التعليم شاغلي وظائف المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين.

ونص القرار على أنه اعتباراً من 1 / 1 / 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيين التكنولوجيا وإخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية، شهادة الصلاحية اللازمة وباقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم 8020 بناء على القرار 55 في 13 /3/ 2023، والبالغ عددهم 7617 بناء على القرار 56 في 13 /3/ 2023، إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم.

أوضح محافظ الغربية، أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية على أن يمنح أعضاء التعليم المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن القرارين الصادرين جاءا بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون أرقام 198 لسنة 2008، 93 لسنة 2012، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه، وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم بالغربية (إدارة الموارد البشرية) بشأن طلب استصدار قرار بترقية السادة وعددهم 8020 من ضمنهم 16 معلم مرضي بأجر كامل، وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم بالغربية (إدارة الموارد البشرية) بشأن طلب استصدار قرار بترقية السادة وعددهم 7617 من ضمنهم 13 معلم مرضي بأجر كامل، وعلى قرار محافظ الغربية رقم 58 بتاريخ 15/ 1/ 2022 بشأن التفويض بالاختصاصات، وعلى القرارين الوزاريين رقمي 55 و 56 بتاريخ 13 / 3 / 2023 .