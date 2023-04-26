الإحصاء: 76.4% من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، حيث يحتفل به العالم يوم 26 أبريل من كل عام والذي أقرته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو) عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكية الفكرية والاحتفاء بمسـاهمات المبتكرين والمبدعين لتنمية المجتمعات ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع".

وأوضح الجهاز أنه طبقا للمؤشرات العالمية، فإنه ارتفع عدد طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) التي تديرها الويبو بنسبة 0.3% في عام 2022 ليصل إلى (278.100) طلب.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (30423) طلباً عام 2022 مقابل (36955) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.7%.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (25713) طلباً عام 2022 مقابل (28448) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%.

كما بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (11869) علامة تجارية في عام 2022 ،وكانت مصر (9070)علامة تجارية ، باقي الجنسيات (2799) علامة تجارية ، مقابل (10997) علامة تجارية عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.9 ٪.

ولفت الجهاز إلى تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (9070) علامة تجارية بنسبة 76.4٪ ،ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (888) علامة تجارية بنسبة 7.5٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (299) علامة تجارية بنسبة 2.5٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.

وأوضح الجهاز أنه بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1914) طلباً عام 2022 للحصول على براءة الاختراع، منهــم (589) طلباً للمصريين بنسبة 30.8٪، (1325) طلباً للأجانب بنسبة 69.2٪، مـقـابـل (2225) طلبـاً عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 14٪.

وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (512) براءة اختراع عام 2022 منها (102) براءة اختراع للمصريين بنسبة 19.9٪، (410) براءة اختراع للأجانب بنسبة 80.1 ٪ من الإجمالي، مقـابل (508) براءة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.

أما البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي فبلغت (145) براءة اختراع تـم منحها وفقــاً للتصنيف الدولـي فـي مجال الكيمياء والفلزات بنسبة 28.3 ٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022 (14.5٪للمصريين، 85.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الإنسانية بعـدد (112) براءة اختراع بنسبة 21.9٪ (27.7٪للمصريين، 72.3٪ للأجانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (93) براءة اختراع بنسبة 18.2٪ (24.7٪ للمصـريين، 75.3٪ للأجانب).

ونوه الجهاز الي تصدر المتقدميـن من المصريين المرتبة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (102) براءة اختراع بنسبة 19.9٪ وجـاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (90) براءة اختراع بنسبة 17.6٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (42) براءة اختراع بنسبة 8.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022.