تقديم خدمات طبية مجانية لـ 3497 مواطن في دمياط

أكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى بمنشآت الرعاية الصحية الأولية خلال أيام عيد الفطر المبارك وذكرى تحرير سيناء واستمرار تقديم الخدمات الطارئة على مدار الساعة وتحقيق الانضباط الإداري للعاملين من الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسلامة تجهيزات الطوارئ وتكثيف الجهود الإشرافية على كافة المستويات بالمرور على وحدات ومراكز طب الأسرة خلال العطلة المقررة.

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وتم المرور على ٣١ مركز ووحدة طب أسرة بنطاق المحافظة من قبل فريق إشراف إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية طبقا لخطة المرور والمتابعة الموضوعة لمتابعة انتظام سير العمل بها تحت إشراف الدكتورة دينا أبوصير مدير الإدارة.

وفي هذا الصدد تم تقديم الخدمات الصحية لعدد ٣٤٩٧ منتفع خلال فترة العطلة بواقع ٢٦٦٤ متردد على خدمات الطوارئ و تطعيم عدد ٢٠١ حديث الولادة بالجرعة الصفرية لطعم فيروس بي وصرف الألبان الصناعية لعدد ٥٨٤ طفل من المنافذ المقررة لصرف الألبان وفحص ٤٨ منتفع ومنتفعة من المقبلين على الزواج.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تفقد أقسام مستشفي كفر البطيخ (الطوارئ والاستقبال ،الداخلي والعناية المركزة ) للاطمئنان على سير العمل وتوافر المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية وتأكد من توافر الأمصال واللقاحات وحرص خلال جولته على التحدث مع المرضى وذويهم للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أهمية توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية وضرورة الانضباط الإدارى وتواجد أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ والاستقبال والتأكيد على فرق خدمة المواطنين بالمتابعة اليومية لرصد أى مشاكل أو شكاوى وسرعة حلها و حسن معاملة المرضى وذويهم .

في سياق آخر، شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط حملات مكثفة للرقابة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

