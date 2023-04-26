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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قاعدة "الملك فيصل البحرية" تستقبل السفينة ينبع وعلى متنها القادمين من السودان

إجلاء المواطنين من
إجلاء المواطنين من السودان
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عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن الجهود المُستمرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، في نقل رعاياها ورعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان إلى مدينة جدة.

وأجرى جمال الوصيف، مُراسل القاهرة الإخبارية عدة لقاءات حصرية داخل سفينة ملك "ينبع"، التي خرجت من بورتسودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في ميناء جدة، التي تحمل العديد من الرعايا السعوديين والرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى السعودية.

كما استقبلت قاعدة الملك عبدالله الجوية طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وعلى متنها طاقم إجلاء للسفارة الكورية الجنوبية بالسودان.

وأكد أحد أعضاء السفارة الكورية الجنوبية أن "عملية النقل تمت بشكل احترافي ورائع، نشكر عليها الحكومة السعودية على الخدمات التي قدموها".

وأكد العديد من رعايا دول الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وغيرهما، صعوبة الإجلاء داخل السودان، مُشيرين إلى الدور والخدمات التي قدمتها الدول الشقيقة والقريبة من السودان، وعلى رأسها مصر، في إجلاء رعايا الدول الأجنبية.
 

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