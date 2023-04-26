وكيل شباب دمياط يقرر إخلاء المباني الصادر لها قرار إزالة

عقد الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية اليوم الأربعاء، اجتماعا بمديري إدارات الديوان العام والإدارات الفرعية ، حيث هنأ الزملاء بعيد الفطر وعيد تحرير سيناء.

كما وجه دكتور الشاذلي بضرورة الاستعداد لاحتفالات عيد دمياط القومى في الثامن من مايو المقبل.

وقام المدير العام بالتنبيه نحو إخلاء المبانى الصادر لها قرار إزالة في أقرب وقت ،حرصا على حياة المترددين علي المراكز والهيئات الشبابية والرياضية.

ووجه دكتور وليد الشاذلي بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية مشروع المليون شجرة و رعاية الأشجار حتى تؤتى المبادرة ثمارها.

وأشار المدير العام إلى ضرورة قيام الإدارات الفرعية بمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للفروع والعمل على حل مشاكل بها ، ووجه بضرورة متابعة ماكينات ال ATM بالمراكز ومحاولة تذليل العقبات التى تواجه المراكز مع البنوك والالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الشأن.

كلف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة.

وقامت إدارة صحة البيئة بالمرور على ١٠حمامات سباحة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية ، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها".

كما تم المرور على ١٢ محطة مياه شرب وتم سحب عدد ١٤ عينات طرد محطات للتأكد من مطابقتها للمعايير البكتريولجية والكيميائية حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة الجهات المعنية بالغلق فى حال عدم استيفائها للاشتراطات.

وتم سحب عدد ١٥٧ عينة من الشبكات للتأكيد على جودة مياه الشرب والمرور على ٨ محطات غسيل الكلوي وسحب عينات المياه للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير.