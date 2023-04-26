الإصلاح والنهضة: القيادة السياسية المصرية تدير الأزمات بحكمة وسرعة في التعامل

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر تدير الأزمة الحالية مع السودان وعودة المصريين إلى البلاد بعبقرية، وذلك عبر تضافر جهود كافة مؤسساتها التى تستحق التحية والتقدير، معلقا: "مصر تعطي دروسا في كيفية التعامل مع أبنائها".

وأضاف هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن القيادة السياسية المصرية تتمتع بدرجة كبيرة من ضبط النفس، والقدرة على إدارة المؤسسات بحكمة، مشيرا إلى أن تواجد خلية للتعامل مع الأزمات وضعت تنسيقات عالية جدا لإجلاء الجنود والمواطنين المصريين من السودان رغم أن الأمور كانت معقدة جدا، من خلال عقل حكيم وأدوات قوة تتحرك بمرونة ودقة اختيار التوقيت.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الدولة المصرية تتعامل بسرعة في الأزمات وبقوة وحكمة، كما حدث في أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية وعودة أيضاً الطلاب من أوكرنيا.