القبض على هارب من السجن المؤبد وكفالة مليون جنيه بالقليوبية

ضبطت مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات القبض على أحد الأشخاص هارب من السجن المؤبد وكفالة مليون جنيه في إحدى القضايا، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد تمكن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من القبض على أحد الأشخاص "مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا والمقضي فيها بالسجن المؤبد وكفالة مليون جنيه"، وذلك أثناء تواجده بمحطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.