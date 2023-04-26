ads
الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على هارب من السجن المؤبد وكفالة مليون جنيه بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضبطت مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات القبض على أحد الأشخاص هارب من السجن المؤبد وكفالة مليون جنيه في إحدى القضايا، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد تمكن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من القبض على أحد الأشخاص "مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا والمقضي فيها بالسجن المؤبد وكفالة مليون جنيه"، وذلك أثناء تواجده بمحطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السجن المؤبد قسم أول شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية القبض على هارب