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الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الوادي يؤكد ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتدوين البيانات

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تابع سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، سير اعمال الامتحانات لصفوف النقل والتى بدأت اليوم للصفوف السادس الابتدائى  والأول والثانى الإعدادي.

وجاء ذلك بمرافقة وصفى حسن عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية، حيث تضمنت الجولة مدارس السلام الجديدة للتعليم الأساسى، الشعراوى للتعليم الأساسى، الخارجة الرسمية المتميزة للغات.

وأكد سيد عطية بضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانبة والتأكد من تدوين كافة البيانات.

وأشاد بدقة العمل داخل الكنترولات وتعاون الجميع وتضافر كافة الجهود من أجل حسن  سير العمل  مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

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