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الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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 استقبل ميناء دمياط خلال  24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة  ، بينما غادر عدد 12 سفينة  ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة  ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال ، والسفينة ( OXANA V ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 186 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ،حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .
‏وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23428 طن تشمل :  2175 طن حديد و 2833 طن رمل و 9400 طن يوريا صب و 9020 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34365 طن تشمل :  2380 طن أرز معبأ و 480 طن مولاس و 3500 طن حديد و 5375 طن ابلاكاش و  405 طن تفاح و 11133 طن ذرة و 6037 طن قمح و 3050 طن زيت طعام و 480 طن بازلاء و 1525 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 781 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1010 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4918 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174973 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124304 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3067 شاحنة .

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