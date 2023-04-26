ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال ، والسفينة ( OXANA V ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 186 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ،حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .

‏وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23428 طن تشمل : 2175 طن حديد و 2833 طن رمل و 9400 طن يوريا صب و 9020 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34365 طن تشمل : 2380 طن أرز معبأ و 480 طن مولاس و 3500 طن حديد و 5375 طن ابلاكاش و 405 طن تفاح و 11133 طن ذرة و 6037 طن قمح و 3050 طن زيت طعام و 480 طن بازلاء و 1525 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 781 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1010 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4918 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174973 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124304 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3067 شاحنة .