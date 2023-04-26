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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق سرق حقائب أجنبي بالقاهرة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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 كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من (أحد الأشخاص ، يحمل جنسية إحدى الدول) بأنه حال استقلاله سيارة "عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية" متجهاً إلى المطار ، قام قائد السيارة بسرقة عدد (2) حقيبة بداخلها بعض الملابس ، ومبلغ مالى "عملات أجنبية" عقب إيهامه بوجود عطل بالسيارة فقام بالنزول منها وفر قائدها بها هارباً وذلك بطريق السويس بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قسم شرطة مدينة نصر ثالث قسم شرطة السلام طريق السويس القبض علي سائق التطبيقات الالكترونية الاجهزة الامنية بالقاهرة