وكيل تعليم دمياط يتفقد المدرسة الدولية الرسمية في المحافظة

أجرى المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة الرسمية الدولية بدميـاط الجديدة،فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الإنضباط الإدارى والتعليمى.

وتفقد "وكيل الوزارة" قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد ومتابعة طرق واستراتجيات التدريس للمعلمين.

كما تفقد معمل الصوتيات وحجرات الأنشطة المختلفة، مشيدا بجهود العاملين بالمدرسة في التحفيز والابتكار وغرس روح التعاون بين الطلاب.

وأوضح "عبدالرؤوف" أن المدرسة الرسمية الدولية مدرسة حكومية تضم حاليا مرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ومتاحة لكل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة بمصروفات تناسب دخل الأسرة المصرية المتوسطة.

وفي ختام زيارته وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والعاملين بها متمنيًا لهم دوام التقدم والتوفيق.

في سياق آخر

كلف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة.

حيث قامت إدارة صحة البيئة بالمرور على :

١٠حمامات سباحة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية ، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها .

كما تم المرور على ١٢ محطة مياه شرب وتم سحب عدد ١٤ عينات طرد محطات للتأكد من مطابقتها للمعايير البكتريولجية والكيميائية حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة الجهات المعنية بالغلق فى حال عدم استيفائها للاشتراطات .

كما تم سحب عدد ١٥٧ عينة من الشبكات للتأكيد على جودة مياه الشرب والمرور على ٨ محطات غسيل الكلوي وسحب عينات المياه للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير.