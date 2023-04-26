الرئيس الإيطالى يجدد دعم بلاده لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

أعرب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا اليوم الأربعاء، مجددا عن دعم إيطاليا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد أوكراني برئاسة رئيس الوزراء دينيس شميهال، الذي يزور إيطاليا حاليا للمشاركة في مؤتمر ثنائي بشأن إعمار أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وقال ماتاريلا "إن إيطاليا تؤيد بقوة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، ونقدر التزام حكومتها بمسار الإصلاحات لتتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي".

وأضاف الرئيس الإيطالي "أؤكد دعم إيطاليا لأوكرانيا في كل المجالات وطالما كان ذلك ضروريا، إن الدفاع عن استقلال أوكرانيا وحريتها وسلامة أراضيها قيمة أساسية لجميع دول العالم التي تؤمن بحرية الشعوب".

وتابع قائلا "الجميع يريد السلام، لكن يجب أن يكون سلاما عادلا يحترم وحدة أوكرانيا".