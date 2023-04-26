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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية

المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية ، ومقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية .
وضبط بحوزتهم (بطاقة رقم قومى مزورة – 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة") .

بمواجهتهم اعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم واصطناعها بالكامل باستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكترونى "فوتوشوب" وترويجها على عملائهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصب والاحتيال مديرية أمن القاهرة معلومات جنائية محافظة الدقهلية عملات محلية وأجنبية