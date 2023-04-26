ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية ، ومقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية .

وضبط بحوزتهم (بطاقة رقم قومى مزورة – 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة") .

بمواجهتهم اعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم واصطناعها بالكامل باستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكترونى "فوتوشوب" وترويجها على عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.