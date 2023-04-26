فينيسيوس يسخر من حكم مباراة جيرونا

سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، من خافيير إجليسياس فيلانوفا، حكم مباراة فريقه أمام جيرونا.



وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام جيرونا بأربعة أهداف لهدفين، أمس الثلاثاء، على ملعب "مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الليجا.

وشهدت المباراة، حصول فينيسيوس على بطاقة صفراء في الدقيقة 37 بداعي اعتراضه على الحكم





وسقط فينيسيوس على الأرض عند خط التماس، وقام أحد لاعبي جيرونا بتسديد الكرة به بشكل متعمد.



وقام فينيسيوس بعد ذلك بالشكوى إلى حكم اللقاء، الذي رفض احتساب مخالفة لصالحه، ومنح البطاقة الصفراء إلى النجم البرازيلي.



وعقب المباراة، أعاد فينيسيوس، نشر تغريدة تشرح الواقعة، وقام بعمل إشارة لحساب رابطة الليجا، بجانب رموز تعبيرية ضاحكة.