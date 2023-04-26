اليوم.. سميرة سعيد تطرح كليب "زعلنا من بعض"

ينتظر جمهور الديفا سميرة سعيد اليوم طرح أحدث كليباتها بعنوان “زعلنا من بعض” ، وذلك على قناتها بيوتيوب ، الساعة الخامسة مساء ، الأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمير محروس والكليب من إخراج نضال هاني.

وتظهر الديفا سميرة سعيد في كليب أغنية زعلنا من بعض، بـ 3 لوكات مختلفة، حيث تعود بالزمن للوراء في حقبة زمنية جديدة بديكور تم بناءه مخصوص لتصوير الكليب.

كانت روجت الديفا سميرة سعيد للكليب الجديد "زعلنا من بعض" من خلال صفحتها على موقع فيس بوك حيث نشرت برومو الأغنية.

كان قد سبق أن طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أغنيتها ، "يامي"، " YAMMI "، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.