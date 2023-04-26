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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أشمون يتابع بدء أعمال توريد القمح

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، مجمع توريد محصول القمح بمحطة قرية كفر الحما التابعة للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة وذلك مع إنطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق مركز أشمون ومتابعة انتظام عملية توريد محصول القمح هذا العام ، بحضور اللجنة الثلاثية المشكلة من البنك الزراعي والتموين وهيئة سلامة الغذاء للتأكد من مطابقته لجميع الإشتراطات والضوابط اللازمه للتخزين وذلك حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف.

من جانبه ناشد النمر، جموع المزارعين بمركز أشمون بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

أعمال توريد القمح البنك الزراعي توريد القمح هيئة سلامة الغذاء ساقية ابو شعرة