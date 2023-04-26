تفاصيل حصول أول سيدة مصرية على جائزة " capo circeo".. فيديو

أكدت الدكتورة فاطمة عاشور، أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أنها حصلت على جائزة " capo circeo" الأوروبية، وذلك نظير إسهاماتها في المشروعات العلمية، مشيرة إلى أن ابنتها سافرت إيطاليا وتسلمت الجائزة بالنيابة عنها بسبب صعوبة سفرها في تلك الفترة إذ أنها كان لديها التزامات في كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأضافت "عاشور" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن جائزة " capo circeo" تُمنح للشخصيات المؤثرة وتعاونها مع الشعوب الأخرى وتبادل الثقافات في البحر المتوسط وأوروبا، لذلك يتم اختيار سياسيين وفنانين ورياضيين وغيرهم من الفئات المختلفة مثل الدكتور زاهي حواس الذي حصل عليها من قبل، موضحة أنها أول سيدة مصرية تحصل على هذه الجائزة.

وتابعت، أنها حصلت على جائزة capo circeo الأوروبية في مجال البحث العلمي بالبيئة والطاقة فضلا عن تمكين المرأة، متابعة أنها كانت رئيسية تجمع كليات الهندسة في البحر المتوسط لذلك كان هناك تعاون علمي على نشر الأبحاث في مجالات دولية.

وأردفت أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أنه يتم إعطاء جائزة capo circeo الأوروبية للشخص على مجمل أعماله وإسهاماته المستمرة وتعايشه مع الشعوب الأخرى من جنوب وشمال البحر المتوسط وتعامله مع الثقافات الأخرى، وبالتالي نقل تلك الخبرات للشباب في مختلف الدول.