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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيران تلتهم محتويات مخزن كرتون بمنطقة بشتيل دون إصابات

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل مخزن كرتون بأخر شارع مجمع المدارس القنطرة البيضاء من بشتيل البلد بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن كرتون بأخر شارع مجمع المدارس القنطرة البيضاء من بشتيل البلد بدائرة المركز.

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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