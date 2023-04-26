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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: نعمل جاهدين على توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم مجلس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في جلسته رقم 220 سفراء الجامعة، لسفارات وقنصليات الطلاب الوافدين وزيارتهم المستمرة لبحث سبل التعاون وجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات المختلفة، وترسيخ شعور أنهم في وطنهم الثاني وحمايتهم وتوفير الأمان لهم من خلال المتابعة اليومية والدقيقة أثناء وبعد اليوم الدراسي والعمل على دمجهم في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تقوم بها الجامعة.

وأهدي الدكتور أيمن غنيم منسق عام الوافدين، درع الوافدين للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لدعمه وتوفير كافة التسهيلات للطلاب الوافدين داخل جامعة بني سويف.

وشمل التكريم الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حماد هندي عميد كلية التربية، والدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد المصري عميد معهد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور أحمد هاشم وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة الله عبد الحليم وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لشؤون التعليم والطلاب.

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